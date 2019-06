Välisportaal: Vene häkkerid ründasid ELi Moskva saatkonna arvuteid. EL üritas juhtumi kinni mätsida

Väljaande andmetel avastati küberrünnak aprillis, kõigest veidi aega enne Euroopa Parlamendi valimisi. Euroopa välisteenistus (EEAS) aga otsustas, et infot juhtunu kohta avalikkusega ei jagata. Meediasse jõudis see nüüd anonüümsete allikate vahendusel.

Selle valguses kinnitas EEASi esindaja, et rünnak tõesti aset leidis ning et ELi välispoliitika juht Federica Mogherini on sellest teadlik. Mis info häkkerite kätte sattus, aga ei öelda. Kinnitatakse vaid, et uurimine käib ning rohkem praegu teemat meediale ei kommenteerita.

Väidetavalt leidis küberrünnak aset 2017. aasta veebruaris, kuid selle jälile jõutigi alles tänavu aprillis. Infot varastati vähemalt kahest arvutist. Allikate sõnutsi on kinnitust leidnud, et juhtunu taga olid venelased.