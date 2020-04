Välisminister Pompeo: USA ei ole Kim Jong-uni viimasel ajal näinud

36-aastast Kimi näidati riiklikus meedias viimati 12. aprillil, mis on tekitanud spekulatsioone, et ta on tõsiselt haige, vahendab BBC News.

Lõuna-Korea ametnikud on aga väitnud, et need teated ei vasta tõele.

On ka väidetud, et Kim viibib mereäärses Wonsani kuurordis, et kaitsta end koroonaviiruse eest.

„Me ei ole teda näinud. Meil ei ole mingit informatsiooni, millest täna teatada, me jälgime seda hoolikalt,” ütles Pompeo Fox Newsile.

„On reaalne oht, et Põhja-Koreas tuleb ka nälg, toidupuudus,” lisas Pompeo. „Me jälgime kõiki neid asju hoolikalt, sest neil on reaalne mõju meie paika pandud missioonile, mis on lõpuks Põhja-Korea tuumavabaks muutmine.”

Esmaspäeval ütles USA president Donald Trump, et tal on „väga hea ettekujutus” Kimi käekäigu kohta, aga ta ei saa sellest rääkida.

Kim ei ilmunud 15. aprillil oma vanaisa, Põhja-Korea riigi rajaja Kim Il-sungi sünnipäeva tähistamisele, mis on üks aasta suursündmusi riigis. Varem pole Kim kunagi sellelt ürituselt puudunud ja näib väga ebatõenäoline, et ta lihtsalt otsustaks selle vahele jätta.

Põhja-Korea ülejooksikute portaal Daily NK kirjutas anonüümsele allikale viidates, et Kimil on olnud südame ja veresoonkonna probleeme alates augustist ja tema seisund halvenes pärast korduvaid visiite pühale Paektu mäele.

Seda väidet levitasid uudisteagentuurid üle maailma.

USA meedias ilmus seejärel veelgi sensatsioonilisem pealkiri, mille järgi on Kim pärast südameoperatsiooni kriitilises seisundis.

Lõuna-Korea valitsuse avalduses öeldi aga, et see ei vasta tõele, ja seda kinnitasid ka Hiina luure allikad.