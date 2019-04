Välisminister Maasi sõnul ei taha Saksamaa kaitsekulusid tõsta natsimineviku tõttu

„Need debatid on vajalikud Saksamaa ajalugu silmas pidades,” ütles Maas, vahendab Washington Examiner. „Selle asemel, et rääkida ainult võimest või tahtest alliansi ees võetud kohustusi austada, peame me selgeks tegema veel ühe asja: NATO võib olla julgeolekuallianss, aga ennekõike on ta väärtuste allianss ja tal on poliitiline funktsioon.”

Maasi selge viide Saksamaa rollile Teises maailmasõjas tuli vaid tunde pärast seda, kui USA asepresident Mike Pence hurjutas Berliini kaitsekulutuste kasvatamise lubaduse täitmata jätmise pärast. Mitmed NATO liikmed ei ole oma võetud kohustuste tasemel, aga Saksamaa on nende hulgas peamine, rõhutas Pence.

„Saksamaa keeldub endiselt tegemast vajalikku investeeringut kaks protsenti oma SKT-st meie ühisesse kaitsesse,” ütles Pence. „Pärast suurt utsitamist nõustus ta kulutama ainult 1,5 protsenti oma SKT-st kaitsele 2024. aastaks. Aga just Saksa parlamendile esitatud eelarve-eelnõu ei täida isegi seda lubadust, lubades vaid 1,3 protsenti. Saksamaa peab rohkem tegema.”

Maas vastas sellele, et Saksamaa mängib väljapaistvat rolli mitmetes NATO operatsioonides.