Välisminister Maas: Saksamaa on vastu Trumpi plaanile võtta Venemaa uuesti G7-sse

„Venemaa väljaarvamise põhjus oli Krimmi annekteerimine ja sekkumine Ida-Ukrainas,” ütles Maas ajalehele Rheinische Post, vahendab Deutsche Welle. „Niikaua, kui meil ei ole seal lahendust, et näe ma selleks võimalust.”

„Venemaa ise võib anda suurima panuse selliste uste taasavamiseks,” ütles Maas, kutsudes Kremlit tegema rohkem konfliktist ülesaamiseks.

„G7 ja G20 on kaks mõistlikult koordineeritud formaati,” lisas Maas. „Meil ei ole vaja G11 või G12.”

Maasi sõnul on Venemaa siiski G7 jaoks oluline.

„Me teame ka, et me vajame Venemaad, et lahendada konfliktid Süürias, Liibüas ja Ukrainas,” ütles Maas.

Maas kutsus Venemaad tegema oma osa Ukrainas, öeldes, et Moskva on seal tegutsemisel aeglane olnud.

Saksamaa välisminister kritiseeris Venemaad ka humanitaarabi saabumise takistamise eest 1,5 miljonile inimesele Süürias.

„Venemaa kontrollib seda, kuidas seda tajutakse,” ütles Maas.