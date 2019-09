Välisminister Haavisto ja president Niinistö kinnitasid, et Soome Venemaa-poliitika ei muutu, aga rõhutasid dialoogi vajadust

„See kindlasti tekitab küsimuse, kas Soomes on midagi uut teoksil. Ja minu arvates ei ole midagi uut teoksil, vaid rõhutatakse seda dialoogi ja selle tähtsust,” ütles Haavisto.

Ka Soome president Sauli Niinistö pidi eile Helsingis Euroopa Liidu riikide parlamentide välis- ja riigikaitsekomisjonide liikmete kohtumisel kinnitama, et Soome Venemaa-poliitika ei ole muutunud.

Niinistö rõhutas ka, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ei saa toimuda suuremat lähenemist enne, kui Venemaa astub esimese sammu ja Ukraina olukorras toimub märkimisväärne edasiminek.

„Avaldus on veidi samas vaimus, kui see, mida nüüd näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron on pakkunud, kuigi seal peab alati seda tagaust meeles pidama. Omalt poolt olen rõhutanud dialoogi tähtsust, mis on võib-olla veidi ettevaatlikum,” lausus Niinistö.

Haavisto rõhutas Ilta-Sanomatele, et Soome Venemaa-poliitika on pikajaline poliitika, mis järgib Euroopa Liidu kurssi.

„Soome kurss ei ole muutunud ega muutumas. Minu arvates on see arutelu, mida sel teemal on peetud, säilinud samasugusena,” kinnitas Haavisto.

Haavisto rõhutas veel, et Venemaa-vastastest sanktsioonidest ei saa loobuda enne, kui Venemaa tegevus ja käitumine muutuvad.