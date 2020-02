Välismaalased paigutati Põhja-Koreas koroonaviiruse kartuses karantiini

Välismaalaste näol on tegemist peamiselt pealinnas Pyongyangis töötavate diplomaatidega, vahendab uudistekanal BBC.

Orienteeruvalt 200 välismaalast olid juba viimase 30 päeva jooksul viibinud isolatsioonis - kuid kuna see lõppes, otsustati karantiini pikendada.

Põhja-Korea ei ole seni teatanud ühestki uue viiruse Covid-19 juhtumist, kuid see ei tähenda, et neid ei ole, arvestades, et paariariik, millel on tihedad sidemed Hiinaga, püüab üldjuhul negatiivset kajastust vätlida.

Afganistan ja Dubai teatasid esmaspäeval, et avastasid nädalavahetusel oma esimesed juhtumid, ja Kuveidi teatel olid kolm Iraanist naasnud inimest viirusesse nakatunud.