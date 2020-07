Valgevenes vahistatud Vene palgasõdureid kahtlustatakse terroriaktide ettevalmistamises

Ravkov kinnitas Valgevene riikliku uudisteagentuuri BelTA informatsiooni selle kohta, et riiki saabus Vene erasõjafirma Wagner enam kui 200 võitlejat, kelle eesmärk oli destabiliseerida olukorda enne presidendivalimisi, mis toimuvad 9. augustil, vahendab Interfax.

„33 on vahistatud, veel kuni 200 viibib Valgevene territooriumil. Operatiivse informatsiooni järgi. Toimuvad otsingud, see on nagu nõel heinakuhjas,” ütles Ravkov.

Ravkovi sõnul on vahistatud hakanud ütlusi andma.

Eile ütles vahistamises osalenud Valgevene KGB grupi A anonüümne liige riigitelevisioonile, et mõned vahistatud ütlesid, et on Venemaa kodanikud ja on varem teeninud Venemaa jõuametkondades, mistõttu ei tohi neid vastutusele võtta.

Donetski separatistide poolel võidelnud Vene kirjanik ja poliitik Zahhar Prilepin teatas, et tundis vahistatute nimekirjas ära tuttavaid võitlejaid.

Ravkov märkis eile, et küsitlus näitas, et 14 vahistatut on „fikseeritud Donbassis”. Ravkov kinnitas ka, et Minsk ei ole saanud Vene eriteenistustelt mingeid selgitusi erasõjafirma Wagner võitlejate liigutamise kohta läbi Valgevene territooriumi.