Valgevenes teatati erakonna Koos asutamisest

Video algab Babarõka pöördumisega, mis on ilmselt salvestatud enne tema vahistamist. Babarõka sõnul on saabunud aeg teatada võitluse jätkumisest ja selleks luuakse uus vorm, mis võimaldab ühendada kõik poolehoidjad. Babarõka räägib erakonna või liikumise asutamisest, mille eesmärkideks saavad põhiseaduslik reform, töö majanduse tänapäevastamiseks ja inimestele võimaluse andmine kodanikualgatuste tegemiseks, vahendab Tut.by.

Babarõka märgib, et vaatamata kaotusele valimistel on sellise liikumise loomine vajalik.

Edasi räägib juba Kalesnikava, kes tegi presidendivalimiste eel kampaaniat Svjatlana Tsihhanovskaja kõrval ja heaks. Kalesnikava sõnul asutatakse erakond Koos. Kalesnikava ütles on viimase kolme kuuga ära tehtud rohkem kui viimase 26 aastaga. Nüüd on riik poliitilises ja sotsiaal-majanduslikus kriisis „ja meie koos teame, kuidas sellest kriisist väljuda”.

„Sajad ja tuhanded valgevenelased, andekad professionaalid on valmis võtma omale vastutuse ja ehitama üles uue Valgevene. Lähiajal antakse sisse registreerimisdokumendid. Me ühineme ja oleme veelgi tugevamad. Koos me võidame!” ütles Kalesnikava.