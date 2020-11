Valgevenes suri ajutursega haiglasse toodud opositsiooni toetaja. Uurimiskomitee väitel oli tal alkoholimürgitus

Eile hommikul ütlesid arstid sugulastele, et Bandarenka seisund on väga raske ja ellujäämisvõimalus on üks tuhandest. Õhtul ta suri, vahendab Meduza.

Bandarenka kallal vägivallatses „tihhar” (vene keeles тихарь). Nii nimetatakse Valgevenes erariietes mehi, kes tegutsevad jõuametnike toetusel. Bandarenka elas niinimetatud „Muutuste väljakul”, Tšervjakovi tänava hoovis Minski kesklinnas, mis on kaunistatud valge-puna-valge sümboolikaga ja mis on opositsiooni toetajate populaarne kogunemispaik.

11. novembri õhtul saabusid „Muutuste väljakule” tundmatud mehed, kes tahtsid tara küljest maha võtta valge-puna-valgeid linte. Kohalikud elanikud juba teavad, et need ei olnud mingid tavakodanikud, sest nad

varjasid nägusid ja tegutsesid jõuametnike toetusel. Viimased olid kõrvale pargitud bussides.

Bandaranka kirjutas kohalike elanike vestlusgrupis, et läheb välja, ja läkski hoovi. Seal vaidles teine kohalik elanik maskis mehega. Bandarenka sekkus.

Tekkis rüselus. Pealtnägijate sõnul tõugati Bandarenkat täiesti jõust ja ta lõi pea ära. Seejärel viidi ta väikebussi. Pooleteise tunni pärast toodi Bandarenka ajutursega kiirabihaiglasse. Tehti operatsioon. Bandarenka oli eile õhtuni kriitilises seisundis ja suri.

Miilits väidab, et Bandarenka sai traumad olmetüli käigus. Valgevene siseministeerium teatas, et mõned elanikud panevad üles mitteriiklikku sümboolikat ja teised tahavad seda maha võtta, millest tekivad konfliktid „kurbade” tagajärgedega, millega tuleb tegeleda miilitsal.

Täna teatas Valgevene uurimiskomitee, et Bandarenkal diagnoositi „alkoholimürgitus”, vahendab Tut.by.

„Meedikud vaatasid minskilase läbi, pärast mida ta hospidaliseeriti tervishoiuasutusse, kus esialgselt vaatlusel diagnoositi tal alkoholimürgitus,” teatas uurimiskomitee.

Valgevene loetavaima, sõltumatu uudisteportaali Tut.by toimetusel on olemas Bandarenka esialgse läbivaatuse dokument. Seal on vigastuste kõrval küsimärkidega kirjas: „Alkoholimürgitus? Aspiratoorne pneumoonia?” Sellele järgneb aga „lõplik diagnoos”, mille lõpus on kirjas: „Etanool veres 0‰.”