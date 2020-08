Möödunud nädalal on Valgevenes näha saanud hämmastavaid stseene: opositsiooni korraldatud meeleavaldust, mida nimetatakse suurimaks pärast Nõukogude Liidu langunemist; väidetavalt riigi destabiliseerimiseks saadetud 33 Vene palgasõduri arreteerimist; ja Lukašenko tõdemust, et pärast kuudepikkust koroonaviiruse epideemia tõsiduse minimeerimist andis ta ise haiguse suhtes positiivse testi.

On tõenäoline, et 25 aastat võimul olnud president kuulutab 9. augusti valimistel välja võidu ja jääb riigipea ametisse. Kuid ta on kaitsepositsioonil, seistes silmitsi energilise opositsiooniga, keset kibedaid sõnelusi Venemaaga majandusliku integratsiooni ja läänega inimõiguste üle. See on tema karjääri kõige ebakindlam hetk.