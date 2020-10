Valgevene võimude otsus: riigis ei ole enam ainumatki seaduslikult töötavat välisajakirjanikku

Välisministeeriumi teatel jõuti olukorda hinnates järeldusele, et meediaväljaannete akrediteerimiseks on vaja uut korda, miks hakkab kehtima alates esmaspäevast. Arvestades, et kõik senised tööload tühistati juba täna, ei ole sel nädalavahetusel võimalik seaduslikult sündmusi kajastada ühelgi Valgevenes viibival välisajakirjanikul.

"Uus kord võimaldab välisministeeriumil, välismaistel meediaväljaannetel ja nende ajakirjanikel alustada uut, senisest märksa efektiivsemat ja läbipaistavamat koostööd objektiivse ja mitmekülgse info edastamiseks Valgevenest välismaale," märkis ministeerium oma avalduses.

Võimude teatel on uus kord vastavuses "Valgevene informatsioonilise suveräänsusega" ning arvestab "pretsedenditut hübriidsurvet meie riigile erinevate meediate kaudu".

Juba augustis võeti tööluba 19 ajakirjanikult sellistest väljaannetest nagu BBC, Reuters, Raadio Vaba Euroopa, Associated Press, ARD, AFP, Deutche Welle, Radio International (RFI), Present Time ja Nastojaštšeje Vremja.

Valgevene de facto president Aljaksandr Lukašenka kritiseeris juba enne vastuolulisi presidendivalimisi välisajakirjanikke, kes tema sõnul "kutsuvad üles korraldama massirahutusi". “Valimiskampaania lõppu pole vaja ära oodata. Minge siit minema, kui te ei järgi meie seadusi ja kutsute inimesi Maidani (Ukraina ülestõus) korraldama,” ütles Lukašenka toona.