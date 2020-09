Valgevene välisminister lubas Balti riikidele „asümmeetrilisi sanktsioone”, nimekirja ei avaldata

„Nad tahavad olla planeedil kõigist ees. Sanktsiooniinstrumentide kasutamise küsimusi oleme me varem arutanud ja lähtusime sellest, et sanktsioonid on absoluutselt vastuvõetamatu rahvusvaheliste suhete liik. Ja minu jaoks oli hämmastav, et juba teisel päeval pärast valimisi hakkasid kõlama nende riikide hääled, et on vaja kehtestada sanktsioonid. Et olukorda reaalselt hinnata, on vaja aega,” ütles Makei, vahendab Tut.by.

„Nende üle mõistku kohut jumal. Sanktsioonide nimekiri on meile teada. Me viisime samuti läbi ametkondadevahelise kooskõlastamise, valmistasime ette ja kinnitasime asümmeetrilised sanktsioonid. Anname adekvaatse vastuse,” ütles Makei.

Makei sõnul kehtestab Valgevene sanktsioonid isikutele, kes „püüavad agaralt sekkuda Valgevene riigi asjadesse ja on teinud ettepanekuid oponentide rahaliseks toetamiseks”.

Oma nimekirja Valgevene välisministeerium avaldada ei kavatse.