Valgevene välisministeerium lubas Balti riikide sanktsioonidele adekvaatseid vastumeetmeid

Glazi sõnul tutvus Valgevene välisministeerium tähelepanelikult Leedu, Läti ja Eesti avaldustega. Glaz ütles ka, et naaberriikide arvamus omab Valgevene jaoks tähtsust, vahendab Tut.by.

„Kuigi viimaste rutakate sammude valguses kahjuks üha vähem ja vähem. Ja seda on kurb nentida. On arusaamatu, millisel viisil on see Leedu, Läti ja Eesti samm kutsutud toetama Valgevene suveräänsust ja sõltumatust, millest on nende poolt nii palju räägitud ja räägitakse. Selline visa soov astuda ühtede ja samade rehade otsa ja käia mõtlematult mööda suletud ringi kutsub kindlasti esile siira pettumuse. Nagu teada, „kõige suurem rumalus” on teha sama asja ja loota teisele tulemusele,” lausus Glaz.

Glaz märkis, et igasugused katsed mõjutada Valgevenet sanktsioonidega annavad nende algatajatele ainult vastupidise efekti ja seda kinnitab Valgevene ajalugu.

„Me teatasime varem, et Valgevene on sunnitud selliste sammude algatajate suhtes kasutusele võtma adekvaatsed vastumeetmed. Ja seda tehakse. Me ootame kannatlikult ära hetke, kui terve mõistus meie partnerite peades peale jääb. Oleme kindlad, et see hetk saabub kiiremini, kui mõnedele näida võib,” ütles Glaz.

Eesti, Läti ja Leedu välisministeeriumid teatasid eile sissesõidukeelu kehtestamisest 30 Valgevene ametiisikule, sealhulgas president Aljaksandr Lukašenkale.