Valgevene valimiskomisjon jättis presidendikandidaadiks registreerimata Viktor Babariko

Registreerimata jätmise põhjuseks nimetas keskvalimiskomisjoni esimees Lidia Jermošina kirja riigikontrollikomiteest Babariko väidetavalt õigusvastase tegevuse ja deklareerimata ebaseaduslike tulude kohta. Samuti teatas keskvalimiskomisjon, et Babariko on kasutanud välisriigi abi. Selleks luges keskvalimiskomisjon Belgazprombanki töötajate osalemist Babariko kandidatuuri ülesseadmise algatusgrupis. Panga aktsionärid on aga Vene Gazprom ja Gazprombank, vahendab Interfax.

Viktor Babariko ja tema poeg Eduard on vahi all. Babarikot süüdistatakse kuritegelikul teel saadud varade legaliseerimises ehk rahapesus, maksudest kõrvalehoidmises ning altkäemaksu andmises korduvalt ja suures ulatuses.

Babariko juhtis Belgazprombanki alates 2000. aastast. Pärast presidendiks kandideerimisest teatamist lahkus ta sellest ametist.

Dokumendid Valgevene presidendivalimistel kandideerimiseks esitas seitse inimest. Need on Babariko, Andrei Dmitrijev, Anna Kanopatskaja, Aljaksandr Lukašenka, Svetlana Tihhanovskaja, Valeri Tsepkalo ja Sergei Tšeretšen. Allkirjade kontrollimise sõela ei läbinud Tsepkalo. Tal leiti olevat 75 249 allkirja vajaliku 100 000 asemel.

Valgevene presidendivalimised toimuvad 9. augustil.