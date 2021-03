Valgevene taotles Leedult Tsihhanovskaja väljaandmist. Välisminister Landsbergis: enne külmub põrgu

„Leedu on olnud ja jääb selleks kivimüüriks, mille taga režiimide tagakiusatud demokraatlikud jõud varjupaiga leiavad. Nii võib igaüks, kes on Leedus varjupaiga leidnud, tunda end väljaspool ohtu, et teda ei anta režiimile üle võitluse eest demokraatia, sõna- või usuvabaduse eest. Ja me võime Valgevene režiimile öelda, et enne külmub põrgu, kui me hakkame teie nõudmisi arutama,” kuulutas Landsbergis oma avalduses, vahendab Leedu ringhääling LRT.

Valgevene peaprokuratuur esitas Leedu peaprokuratuurile taotluse Tsihhanovskaja ja nelja tema usaldusisiku väljaandmiseks.

„Vastavalt süüasja materjalidele planeerisid süüalused eelneval kokkuleppel Svjatlana Tsihhanovskajaga massirahutuste organiseerimist Gomelis, kohalike valitsemisorganite hõivamist ning oma administratsioonide juhtide ja täitevkomiteede esimeeste nimetamist,” teatas Valgevene peaprokuratuur.

Tsihhanovskajat ennast süüdistatakse valitsemiskorra, ühiskondliku julgeoleku ja riigi vastastes kuritegudes.