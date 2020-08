Valgevene siseministeeriumi teatel vahistati öösel 2000 inimest

Siseministeeriumi teatel said kannatada 21 miilitsat ja sisevägede sõjaväelane, kellest viis vajasid haiglaravi, vahendab Interfax.

Siseministeerium lubas, et andmed vigastada saanud tsiviilisikute kohta avaldab tervishoiuministeerium.

Siseministeerium täheldas ööl vastu tänast „kodanike koldelisi kogunemisi reas linnades”. Kõige massilisemad neist toimusid Minskis, Brestis, Magiljovis ja Navapolatskis. Inimesed kogunesid internetiressursside üleskutsel sanktsioneerimata üritustele, teatas siseministeerium.

Siseministeerium fikseeris „korrakaitseorganitele avaliku vastupanu, miilitsatöötajate arvukate ründamiste ja transpordivahendite kahjustamise faktid”.

Minskis viskasid mõned kodanikud siseministeeriumi teatel suitsupomme ja pudeleid süütevedelikuga. „Pealinna tänavatel aeglustasid mõned transpordivahendite juhid tahtlikult liiklust, tehes põhjuseta peatusi ja kasutades helisignaali. Täheldati teeliikluse blokeerimise juhtumeid spetsiaalselt püstitatud takistustega,” teatas Tšemadanava.

Tšemadanava tunnistas ka, et Minskis ja Navapolatskis oli miilits sunnitud aktiivselt erivahendeid kasutama.

Valgevene uurimiskomitee teatas, et alustatud on juurdlust traspordiliikluse takistamise kohta. Tuletati meelde, et vanglakaristuse pikkus algab selle kuriteo eest 16 aastast, ning ähvardati autoomanikelt nende autod kui asitõendid konfiskeerida.