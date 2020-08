Valgevene siseministeeriumi teatel vahistati ööpäevaga 700 inimest, kokku on vahistatuid üle 6700

Siseministeerium teatas, et „rahutused riigis on kaotanud massilisust, aga agressiooni tase korrakaitsjate suhtes jääb kõrgeks”. Siseministeeriumi sõnul on 9.-13. augustil kokku kannatada saanud 103 korrakaitsjat, kellest 28 on haiglasse viidud, vahendab Tut.by.

Viimase ööpäeva jooksul vahistati sanktsioneerimata massiüritustel umbes 700 inimest, teatas siseministeerium. Võttes arvesse ka varem vahistatud, on neid kokku üle 6700. Mõnesid on hakatud ka vabastama. Ilmselt on tegemist nendega, kelle vahistamisest on möödunud 72 tundi, sest nii kaua tohib inimesi ilma kohtuta kinni pidada.

„Eile jagati erinevates internetiressurssides üleskutseid teede blokeerimisele. Pealinnas fikseeriti sõidutee tõkestamise fakte ja katseid Iseseisvuse prospektil Keskkaubamaja (TsUM) piirkonnas, Malinovka ja Serabranka mikrorajoonides, Surganavi tänaval ja mujal. Sellega seoses liikus ühistransport katkestustega,” teatas miilits.

Siseministeerium mainis ka kaht miilitsatele autoga otsasõitmist Minskis ja Baranavitšõs.