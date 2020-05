Valgevene riigipea Lukašenka mainis võidupüha kõnes ka eestlaste panust

„Isegi mõte püha traditsiooni rikkumisest on meile vastuvõetamatu. Meil polnud valikut. Ja isegi kui olnuks, teinuks sama. Kaasaegne Valgevene on elav mälestus sellest sõjast, monument. Minskis toimuv üritus on ainus kõikide Nõukogude Liidu sõdurite auks korraldatud paraad Nõukogude-järgses ruumis," teatas Lukašenka, tõrjudes kriitikat seoses suurürituse korraldamisega koroonakriisi ajal.

"Imetleme venelaste ja valgevenelaste, ukrainlaste ja juutide, eestlaste ja lätlaste, tadžikide ja usbekkide, grusiinide ja armeenlaste saavutust," ütles Lukašenka oma kõnes.

Valgevene võimud otsustasid sel kuul vaatamata keerulisele epidemioloogilisele olukorrale Euroopas mitte edasi lükata või ära jätta paraadi Suure Isamaasõja võidu 75. aastapäeva auks, kuigi Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) seda tungivalt soovitas.

Lukašenka väitis, et paraadil on Valgevene jaoks sügav “ideoloogiline ja emotsionaalne” tähendus ning seetõttu ei saanud seda tühistada. Ta selgitas, et Valgevene on "vabariik, mis pühiti maakaardilt ja sai esimese löögi... see on kõige enam kannatanud vabariik - elav mälestusmärk tollele jõhkrale sõjale."

Lukašenka kutsus ka teiste riikide juhte 9. mail Minskisse tulema ja avaldas veendumust, et üritusel osaleb palju inimesi ja see ei mõjuta kuidagi nende tervist.