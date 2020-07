Valgevene riigimeedia teatel vahistati Minski lähedal 32 Vene erasõjafirma Wagner võitlejat

Õiguskaitseorganitest öeldi BelTA-le, et saadi informatsioon enam kui 200 võitleja saabumise kohta Valgevenesse olukorra destabiliseerimiseks valimiskampaania ajal.

„Venemaalastel oli igaühel kaasas väike käsipagas ja kõigi peale kokku kolm rasket kohvrit, mille laadimist transpordivahendile viisid läbi mitu meest,” teatab BelTA.

BelTA teatel asus grupp Minskisse saabumisel ööl vastu 25. juulit elama ühte Minski hotelli ja pidi lahkuma 25. juulil, aga hotellist lahkuti 27. juulil ja sõideti ühte Minski rajooni sanatooriumi.

„Sanatooriumi administratsiooni andmetel äratasid saabunud tähelepanu Vene turistidele ebaiseloomuliku käitumise ja ühetaoliste militaarstiilis riietega. Alkohoolseid jooke ei tarbinud, lõbustusasutusi ei külastanud, hoidusid eraldi, püüdes mitte tähelepanu äratada. Uurisid väikeste gruppidena tähelepanelikult sanatooriumi territooriumi ja ümbrust. Täna öösel vahistasid nad KGB grupi A jõud Minski linna täitevkomitee siseasjade peavalitsuse OMON-i toetusel. Lisaks sellele avastati ja vahistati üks inimene veel riigi lõunaosas. Nimetatud isikute suhtes on uurimiskomitee alustanud kontrolli,” teatas BelTA, mis avaldas ka kõigi vahistatud Venemaa kodanike nimed ja sünniaastad.

Tut.by tuletab meelde, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka mainis erasõjafirmasid 24. juulil, kui külastas Marjina Gorkas 5. üksikut eriotstarbelist brigaadi.

„Riigisekretär ütles õigesti, et igasugused sõjad algavad praegu tänavaprotestidest, demonstratsioonidest, pärast on maidanid. Maidanile, kui omasid ei ole (meil on „maidanimeelseid” vähevõitu) tuuakse neid kõrvalt. Need on professionaalsed sõjaväelased, bandiidid, keda valmistatakse spetsiaalselt ette, peamiselt erasõjafirmade raames kogu maailmas ja nad teenivad suurt raha provokatsioonide eest ühtedes või teistes riikides,” lausus Lukašenka.

Valgevenes toimuvad 9. augustil presidendivalimised. Lukašenka kandideerib ametisse kuuendat korda. Vastaskandidaate on tal viis.