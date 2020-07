Valgevene riigimeedia teatel vahistati Minski lähedal 32 välismaa erasõjafirma võitlejat

Midagi täpsemalt ei ole veel teatatud. Valgevene KGB pressiteenistus ei ole kommentaaride küsimiseks kättesaadav, samuti ei kommenteeri teised jõuametkonnad, teatas Tut.by.

Tut.by tuletab meelde, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka mainis erasõjafirmasid 24. juulil, kui külastas Marjina Gorkas 5. üksikut eriotstarbelist brigaadi.

„Riigisekretär ütles õigesti, et igasugused sõjad algavad praegu tänavaprotestidest, demonstratsioonidest, pärast on maidanid. Maidanile, kui omasid ei ole (meil on „maidanimeelseid” vähevõitu) tuuakse neid kõrvalt. Need on professionaalsed sõjaväelased, bandiidid, keda valmistatakse spetsiaalselt ette, peamiselt erasõjafirmade raames kogu maailmas ja nad teenivad suurt raha provokatsioonide eest ühtedes või teistes riikides,” lausus Lukašenka.

Valgevenes toimuvad 9. augustil presidendivalimised. Lukašenka kandideerib ametisse kuuendat korda. Vastaskandidaate on tal viis.