Valgevene prokuratuur algatas opositsiooni esindajate suhtes kriminaalmenetluse

Menetlus puudutab opositsioonijuhi Svetlana Tsihhanovskaja vastloodud koordinatsiooninõukogu, mille Valgevene peaprokurör Aleksandr Konjuk kuulutas neljapäeval põhiseadusevastaseks ühenduseks, vahendab Reuters.

Konjuki sõnul on opositsioonitegeleaste eesmärgiks võimuhaaramine, mistõttu algatati kriminaalmenetlust Valgevene kriminaalkoodeksi paragrahvi 361 alusel, mis hõlmab riigi julgeoleku kahjustamisele ärgitavat tegevust.

Koordinatsiooninõukogu presiidiumi liikme Maksim Znaki sõnul ei vasta see aga tõele ning nende töö, mida nad kavatsevad jätkata, ei kahjusta vähimalgi moel Valgevene julgeolekut.

"Ei meie dokumentides ega tegevuses ei ole midagi seadusevastast. Nõukogu väljendab ühiskonna kodanikupositsiooni, see ei ole seni veel kuritegu," ütles Znak Interfaxile.

"Me siiski mõistame, et kriminaalasja raames on võimudel hulgaliselt instrumente nõukogu töö takistamiseks," nentis ta.

Znaki sõnul on osa liikmeid ka juba nõukogust lahkunud, kartes kriminaalmenetlusega kaasnevat.

Valgevene president Aljksandr Lukašenka ütles eilsel siseriikliku julgeolekunõukogu kohtumisel, et "rahumeelne riik tuleb rahvale tagastada" ning selle nimel tuleb ühes teiste päevakavapunktidega tänavarahutuste organiseerijad maha suruda. Vastava korralduse andis Lukašenka Riiklikule Julgeolekukomiteele.

Opositsioon süüdistab 26 aastat võimul olnud Lukašenkat 9. augusti presidendivalimiste tulemuste võltsimises.