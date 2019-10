Valgevene president Lukašenka nimetas olukorda Donbassis Venemaa ja Ukraina konfliktiks

„Ja pole vaja pärast mind rääkida, et see ei ole Venemaa ja Ukraina konflikt. Jah, ei ole vaja ignoreerida Luganski rahvavabariigi ja Donetski rahvavabariigi juhte, tunnustamata, <...> ka neid ei tohi vältida,” ütles Lukašenka RBK vahendusel.

„Peamine on, et peamised osapooled, Ukraina ja Venemaa, pühenduksid selle konflikti läbivaatamisele ja võtaksid vastu otsused,” lisas Lukašenka.

Samuti ütles Lukašenka, et Donbassi sõja lõpetamise poole ei saa püüelda ilma USA osavõtuta läbirääkimistest. Lukašenka sõnul on Washington Ukrainas toimuvate poliitiliste ja majandusprotsessidega seotud.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov kommenteeris Lukašenka avaldust: „Pole tähtis, kes keda kelleks peab, siin on tähtis, kes on valmis täitma endale võetud kohustusi ja kes ei ole. Peamine on, et on tähtis aidata Ukrainal selle tema jaoks eluliselt tähtsa probleemiga hakkama saada, ma pean silmas kagu probleemi.”