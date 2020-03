Valgevene president Lukašenka nimetas koroonaviiruse pandeemiat psühhoosiks

„Vaatamata mõningasele kriitikale minu poolt ei nimeta ma seda koroonaviirust teisiti kui psühhoosiks ja ei ütle sellest kunagi lahti, sest olen koos teiega üle elanud juba palju psühhoose, ja me teame, milleni see on viinud,“ teatas Lukašenka, olles ära kuulanud ettekande epidemioloogilise olukorra kohta riigis, vahendab BELTA.

Lukašenka rõhutas, et koroonaviirusealane olukord tuleb ühtedele kasuks ja teistele kahjuks. „Aga me elame konkreetses olukorras ja peame loomulikult lähtuma sellest olukorrast, mis ei kujune mitte ainult meil, vaid ka meie maa piiride taga. Miks ma nii käitun? Sest ma olen absoluutselt veendunud, et me võime rohkem kannatada saada paanikast kui viirusest endast. Just see paneb mind kõige rohkem muretsema,“ lausus Lukašenka.

Lisaks sellele kritiseeris Lukašenka mitmeid riike, sealhulgas Venemaad, otsuse eest sulgeda piirid.

„Paljud riigid on sulgenud oma territooriumi välismaalastele. Nii on toiminud ka viis Valgevene naaberriiki. Absoluutne ja kujuteldamatu rumalus ja see leiab juba kinnitust. See ei kaitse Venemaad kuidagi. Seda enam, et suletakse valikuliselt. Aga see on nende asi. Inimesed annavad hinnangu kõigele, mis meil piiride sulgemisega toimub,“ ütles Lukašenka.