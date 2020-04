Valgevene president Lukašenka: miks Vene meedia meid lolliks teeb?

Lukašenka rääkis negatiivses võtmes, kuidas kajastavad Valgevene sündmusi Vene meediakanalid, sealjuures mitte ainult anonüümsed Telegrami kanalid, vaid ülevenemaaline meedia. „Annavad sellist vastikut informatsiooni. Ahh, batka seal ravib endi omi traktori, viina, saunaga… Teate, ma kunagi käigu pealt naljatasin. Aga igas naljas on kübeke nalja,“ märkis Lukašenka.

„Venemaalastele tahaks öelda, neile, kes pläägutavad: ärge puutuge meid! Me ei palu ju neilt midagi. Me päästame end, kaitseme end ise. Sõitke meie juurde, vaadake ise. Aga miks te meid Venemaal lolliks teete? Miks taguda vene inimesele pähe, et seal, läänes, on need meie valgevenelased, nad on mingisugused ebanormaalsed?“ küsis Lukašenka.

„Sealjuures siin ei saa enam vastu põtkida, et need ei ole juhitavad kanalid. Hiljuti näidati mulle järjekordselt mingit Kleimenovit, kes seal Venemaal rääkis, et ka meil on haigused ja varjatakse informatsiooni… No ja meie omad haarasid ka sellest kinni. Me kutsusime Maailma Terviseorganisatsiooni. Kas kõigil käib üle jõu spetsialistide riiki kutsumine? Venemaalastel, ameeriklastel. Ja öelda: minge ja vaadake, kuidas nad meil olid. Ja mida nad ütlesid – pretensioone valgevenelastele ei ole,“ rõhutas Lukašenka.

„Jah, on soovitused: ärge käige hulgakesi koos, ärge puudutage üksteist, ärge suudelge, ärge emmake ja nii edasi. Me võtame need soovitused vastu. Aga mida me valesti teeme ja kus me valetasime? Avalikult ütlesime, et ei tervishoiuministeerium ega võimud siin ei ole valetanud. Me oleme avatud – tulge ja vaadake. Me teeme seda oma inimeste jaoks. Aga venemaalased ei ole meile võõrad. Me oleme valmis nendega suhtlema, nõu pidama,“ teatas Lukašenka.

Lukašenka ütles, et kui Venemaa tahab tõesti kuidagi Valgevenet aidata, võiks ta langetada gaasi hinda maailmaturu tasemeni.

„Aga sellest Venemaal keegi ei räägi. Seda tõde pole seal kellelegi vaja. Arvake kolm korda, kellele. Seetõttu kordan ma veel üks kord: ärge te meid puutuge! Kui see kõik lõpeb, vaatame pärast, kellel on õigus, kellel mitte,“ lausus Lukašenka.