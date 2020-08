Valgevene presidendikandidaat Tsihhanovskaja põgenes Leetu ja kutsus oma toetajaid protestiaktsioone lõpetama

„Svjatlana Tsihhanovskaja on väljaspool ohtu. Ta on Leedus,” kirjutas Linkevičius Twitteris.

Tsihhanovskaja on keeldunud tunnistamast oma kaotust Valgevene presidendivalimistel, on kuulutanud end valimiste võitjaks ja kutsunud võimu üle andma.

37-aastane endine inglise keele õpetaja Tsihhanovskaja otsustas presidendiks kandideerida pärast oma mehe, populaarse blogija Sjergei Tsihhanovski vahistamist. Võidu korral lubas Tsihhanovskaja korraldada uued, vabad valimised.

Eelmisel nädalal vahistati ka mitmeid Tsihhanovskaja valimisstaabi liikmeid.

Tsihhanovskaja teatas, et tema otsus Valgevenest lahkuda oli absoluutselt iseseisev.

„Ma langetasin enda jaoks raske otsuse. Ma langetasin selle otsuse absoluutselt iseseisvalt. Ei sõbrad, ei sugulased, ei staap, ei Sergei (Tsihhanovskaja abikaasa – toim) ei saanud kuidagi seda mõjutada,” ütles Tsihhanovskaja oma videopöördumises.

„Ma tean, et paljud mõistavad mind, paljud mõistavad hukka ja paljud hakkavad vihkama. Aga teate, jumal hoidku teid sellise valiku eest, mille ees olin mina,” ütles Tsihhanovskaja.

Tsihhanovskaja sõnul mõtles ta, et see kampaania on teda nii palju karastanud, andnud talle nii palju jõudu, et ta kannatab kõik välja. Aga ilmselt jäi ta enese sõnul ikkagi selleks nõrgaks naiseks, kes algselt oli.

Tsihhanovskaja kutsus inimesi ennast hoidma. „Mitte ükski elu ei ole seda väärt, mis praegu toimub. Lapsed on kõige tähtsamad, mis meie elus on,” ütles Tsihhanovskaja, kelle video pealkiri on „Ma sõitsin laste juurde”.

Hiljem ilmus välja veel üks Tsihhanovskaja videopöördumine, milles ta kutsus oma toetajaid protestiaktsioone lõpetama.

„Mina, Svjatlana Tsihhanovskaja, tänan teid riigipea valimisel osalemise eest. Valgevene rahvas tegi oma valiku. Pöördun tänutunde ja soojusega kõigi kodanike poole, kes mind sel ajal toetasid. Valgevenelased! Ma kutsun teid mõistlikkusele ja seaduse austamisele. Ma ei taha verd ega vägivalda. Ma palun teid, ärge osutage miilitsale vastupanu, ärge minge väljakutele, et te ei seaks oma elu ohtu. Hoidke ennast ja oma lähedasi,” luges Tsihhanovskaja teksti paberilt maha.