Valgevene piirivalve: Kalesnikava vahistati piiril, tema kolleegid läksid Ukrainasse

„Kõik kolm inimest – Kalesnikava, Radnenkov ja Kravtsov läbisid täna viienda tunni alguses kindlaks määratud korras piirkontrolli. Meil on seal riigipiiri ületamisel eripärad: meie ja naabrite läbipääsupunkti vahel on üldse 13 kilomeetrit ning meie läbipääsupunktist riigipiirini tervelt kuus kilomeetrit, muu hulgas on seal veel Aleksandrovka asula. Seoses sellega on meil sellel territooriumil läbipääsupunkti, kus toimub vormistamine, ja riigipiiri joone vahel välja pandud täiendavad piiritoimkonnad. Pärast vormistamist liikus Radnenkovi, Kalesnikava ja Kravtsovi transpordivahend BMW läbipääsupunktist riigipiiri suunas. Märgates piirivalveorganite sõjaväelast suurendas auto järsult kiirust ja seadis sõjaväelase elu ohtu. Ja transpordivahend lahkus Valgevene territooriumilt. Sealjuures sattus Kalesnikava väljapoole transpordivahendit, nähtavasti tõugati ta transpordivahendist välja, vähemalt nii see praegu näib, nii palju, kui mina aru saan. Kalesnikava vahistati, Radnenkov ja Kravtsov sattusid Ukraina territooriumile. Praegu viiakse läbi juurdlust,” ütles Bõtškovski.

Ukraina piirivalve kinnitas, et Radnenkov ja Kravtsov saabusid Ukrainasse ja läbivad vajalikke protseduure riiki sisenemiseks, teatas Interfax-Ukrajina.

Varem teatas Bõtškovski, et kõik kolm läksid üle piiri Ukrainasse.

Telekanal Belarus 1 teatas oma Telegrami kanalis, et Radnenkov ja Kravtsov põgenesid öösel välismaale.

„Praegu viibivad nad Ukraina territiooriumil. Nende kolleeg Marõja Kalesnikava püüdis edaseaduslikult Valgevene territooriumilt lahkuda, aga peeti piiril kinni,” teatas Belarus 1.

Piirivalvekomitee seda informatsiooni esialgu ei kinnitanud ja kordas, et üle piiri läksid kõik kolm.

Valgevene riiklik uudisteagentuur BelTA avaldas aga teadmata asjaoludel ja ajal salvestatud video, milles Kravtsov ütleb, et lahkub Valgevenest „mõneks ajaks”

Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu liige Maksim Znak ütles, et Kalesnikava ei kavatsenud mingil juhul vabatahtlikult Valgevenest lahkuda.

„Nad ei ole ühendust võtnud. Lisaks sellele arutasime me Marõja Kalesnikavaga olukorda pärast seda, mis juhtus Volga Kavalkovaga, kes viidi Poolasse. Ja Marõja ütles, et ta ei nõustu mingil juhul riigist lahkuma, kui see temaga juhtub,” ütles Znak.