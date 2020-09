Valgevene piirivalve: Kalesnikava vahistati piiril, tema kolleegid läksid Ukrainasse

„Kõik kolm inimest – Kalesnikava, Radnenkov ja Kravtsov läbisid täna viienda tunni alguses kindlaks määratud korras piirkontrolli. Meil on seal riigipiiri ületamisel eripärad: meie ja naabrite läbipääsupunkti vahel on üldse 13 kilomeetrit ning meie läbipääsupunktist riigipiirini tervelt kuus kilomeetrit, muu hulgas on seal veel Aleksandrovka asula. Seoses sellega on meil sellel territooriumil läbipääsupunkti, kus toimub vormistamine, ja riigipiiri joone vahel välja pandud täiendavad piiritoimkonnad. Pärast vormistamist liikus Radnenkovi, Kalesnikava ja Kravtsovi transpordivahend BMW läbipääsupunktist riigipiiri suunas. Märgates piirivalveorganite sõjaväelast suurendas auto järsult kiirust ja seadis sõjaväelase elu ohtu. Ja transpordivahend lahkus Valgevene territooriumilt. Sealjuures sattus Kalesnikava väljapoole transpordivahendit, nähtavasti tõugati ta transpordivahendist välja, vähemalt nii see praegu näib, nii palju, kui mina aru saan. Kalesnikava vahistati, Radnenkov ja Kravtsov sattusid Ukraina territooriumile. Praegu viiakse läbi juurdlust,” ütles Bõtškovski.

Ukraina piirivalve kinnitas, et Radnenkov ja Kravtsov saabusid Ukrainasse ja läbivad vajalikke protseduure riiki sisenemiseks, teatas Interfax-Ukrajina.

Ukraina piirivalve pressiesindaja Andri Demtšenko ütles telekanalile Belsat, et Kalesnikava ei ole Ukraina piiripunktidesse saabunud.

„Ukraina läbipääsupunktidesse saabus kaks Valgevene kodanikku – Kravtsov ja Radnenkov. Kalesnikava Ukraina läbipääsupunktidesse piirikontrolli läbimiseks ei saabunud,” ütles Demtšenko.

Ukraina siseministri asetäitja Anton Geraštšenko kirjutas Facebookis, et Valgevene opositsionäärid ei sõitnud Ukrainasse vabatahtlikult, vaid see oli jõuga kodumaalt väljasaatmine.

„Marõja Kalesnikavat ei õnnestunud Valgevenest välja saata, sest see vapper naine tegutses enese üle piiri viimisele vastu. Ta jäi Valgevene territooriumile. Kogu vastutust tema elu ja tervise eest kannab isiklikult Aljaksandr Lukašenka,” kirjutas Geraštšenko.

Informeeritud allikas ütles agentuurile Interfax-Ukrajina, et Kalesnikava rebis oma passi puruks, kui teda taheti Valgevenest välja saata. „Praktiliselt deporteerimise katsel rebis ta passi puruks ja piirivalvurid ei saanud teda Ukraina territooriumile lasta,” ütles allikas.