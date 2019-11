Valgevene parlamendivalimistel ei saanud opositsioon ühtegi kohta

Lukašenka on valitsenud Valgevenet raudse rusikaga veerand sajandit ja kavatseb seda edasi teha. Lukašenka teatas nimelt eile, et kandideerib ka 2020. aasta presidendivalimistel, vahendab Reuters.

65-aastane Lukašenka on andnud viimastel aastatel opositsioonile rohkem hingamisruumi ja vabastanud poliitvange, et parandada suhteid läänega. Samal ajal on tal olnud tülisid traditsioonilise liitlase Moskvaga.

Ametlikud valimistulemused näitavad, et valimisaktiivsus oli 77%, aga ükski opositsiooni kandidaat parlamendikohta ei saanud. Eelmistel valimistel 2016. aastal sai kaks opositsiooni kandidaati esimest korda 20 aasta jooksul parlamenti, aga seekord kummalgi neist uuesti kandideerida ei lubatud.

Lukašenka kuulutas, et Valgevene rahvas võib ta järgmisel aastal ametist maha hääletada, kui teda enam ei taheta.

„Ma olen lubanud, ei ma ei hoia sellest toolist kinni, kuni mu sõrmed siniseks lähevad. Usaldage mind, see ei ole tegelikult kõige pehmem tool,” lausus Lukašenka.

Lukašenka kasutas võimalust ja ähvardas Venemaad integratsioonileppe allkirjastamisest loobumisega järgmisel kuul, kui Moskva ei lahenda vaidlust energiasubsiidiumide üle.

Enne valimisi oli mõningaid väiksemaid meeleavaldusi, millest võttis osa 300-400 inimest. Opositsiooni teatel olid valimistulemused niikuinii enne otsustatud.

„Tulemus on ammu otsustatud. Võimud on valinud heaks kiidetud kandidaadid. Võimu vahetus Valgevenes ei ole valimistega võimalik,” ütles opositsiooniliider Mikalai Statkjevitš.