Valgevene opositsiooniliidri esindaja: Tsihhanovskaja Leetu ei jää. Ta plaanib juba õige pea taas kodumaale naasta

Krasulina sõnul ei plaaninud Tsihhanosvkaja Valgevenest lahkuda ning kõik juhtus pärast seda, kui sealne julgeolekuteenistus KGB asus oma jõhkraid meetodeid kasutama. "See ei juhtunud tema tahtmisel, ta tahtis jääda Valgevenesse, kuid tal ei olnud muud valikut," sõnas Krasulina Leedu Delfile.

Tema sõnul räägib Tikhanovskaja ise, kuidas ta Leetu sattus, kuid märkis, et ka seal ei tunne ta end täiesti turvaliselt. "Leedus on muidugi turvalisem, kuid me teame, milleks eriteenistused, nimelt Valgevene KGB, on võimelised. Ei ole asjata, et see jättis alles oma nõukogudeaegse nime," märkis Krasulina.

Samuti keeldus ta kommenteerimast Leedu välisministri Linas Linkeviciuse sõnu, et Tsihhanovskaja on Leedus väljaspool ohtu. Kas see tähendab, et Leedu on taganud talle kaitse, ja kui jah, siis milline on tema staatus? "Ütleme lihtsalt: ma ei saa seda kinnitada ega ümber lükata," lausus Krasulina.

Tema sõnul Tsihhanovskaja positsioon tugevnenud: ta peab end Valgevene valitud presidendiks. Pärast seda, kui Leedu president Gitanas Nauseda, välisminister Linas Linkevičius ja Leedu parlament kuulutasid Aljksandr Lukašenka ebaseaduslikuks presidendiks, kerkis küsimus, kes siis on Valgevene seaduslik juht?

“Juriidiliselt pole tema valimise küsimus veel lahendatud. Kuid poliitiliselt peetakse teda valitud presidendiks. Täna (eile -toim) on meil olnud vestlusi mitmete Euroopa riikide ja organisatsioonide juhtide ning esindajatega - Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, Saksamaa valitsevate parteide, Prantsusmaa presidendi esindajatega. Ma ei osalenud vestlustes, mistõttu ei saa ka öelda, kes neist tunnistab Tsihhanovskajat valitud presidendina,“ rääkis Krasulina.

Tagasi Valgevenesse

„Ma ei räägi ohtudest, kuid tema plaanide kohta Leedus võin öelda, et neid tal seal pole - ta ei kavatse sinna pikaks ajaks jääda, ta soovib võimalikult kiiresti Valgevenesse sõita," ütles Tsihhanovskaja esindaja. "Ma arvan, et see on mõne päeva või kuu küsimus, aga muidugi sõltub see kõik olukorrast Valgevenes endas."