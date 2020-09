Valgevene opositsiooniliider Tsihhanovskaja teatas, et on valmis dialoogiks „targa juhi Putiniga”

Tsihhanovskaja sõnul jäi Valgevene president Aljaksandr Lukašenka pärast meeleavaldajate laialiajamisi ilma valgevenelaste kõige vähemastki austusest „ja härra Putin kui tark juht näeb seda kõike”. Sealjuures väljendas Tsihhanovskaja kahetsust, et Putin on toetanud Lukašenkat, mitte Valgevene rahvast.

„Ma tahan teile meelde tuletada, et täpselt paar kuud tagasi süüdistas härra Lukašenka meid, et meid juhitakse Venemaalt, et meie taga on Kremli käsi. Ja nüüd on see inimene oma arvamust 180 kraadi muutnud. Nüüd sponsoreerib meid Ameerika ja kes meil veel see nukujuht on: Leedu, Poola ja juba ka Ukraina lisandus,” ütles Tsihhanovskaja.

Tsihhanovskaja lisas, et Putin võtab Lukašenka selliseid avaldusi kui „ühe inimese fantaasiaid”. „Saate aru, Vladimir Putin on ikkagi tark juht. Ta ju mõistab, et kõik, mida räägitakse, on ühe inimese fantaasia. Ja ta mõistab, et me oleme alati rääkinud, et oleme avatud dialoogile,” lausus Tsihhanovskaja.