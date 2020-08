Valgevene opositsioonijuht läks valimispäeva eel kodust pakku, tema kampaaniajuht peeti kinni

Tsihhanovskaja ise otsustas samuti laupäeval julgeolekukaalutlustel kodust lahkuda, vältimaks kinnipidamist päeval, mil ta kandideerib 25 aastat võimul olnud riigipea Aleksandr Lukašenko vastu, vahendab The Guardian.

Tsihhanovskaja põgenes oma korterist pärast seda, kui politsei pidas peale Moroze kinni veel mitu tema valimiskampaania kõrget ametnikku - sammu, mida kriitikud nimetasid võimude katseks opositsiooni enne üliolulist hääletust hirmutada.

"Neid ei lasta ilmselt vabaks enne esmaspäeva," ütles Tshihhanovskaja pressiesindaja Anna Krasulina kinnipeetute kohta.

Tegemist oli juba teise korraga sel nädalal, mil kampaaniajuht Moroz kinni peeti. Viimati juhtus see selle nädala neljapäeval, kui Moroz külastas Leedu saatkonda. Ta vabastati siiski sama päeva õhtul ja siseministeerium teatas, et temaga sooviti kõigest vestelda.

Foto: AFP

Valimisjaoskonnad avati pühapäeval pärast kampaaniat, mis nägi suurimate protestikogunemiste toimumist valitseva võimu vastu pärast Nõukogude Liidu langunemist. 65-aastane Lukašenko, kes on 25-aastase valitsemisperioodi jooksul võimu tugevasti konsolideerinud, võtab tõenäoliselt kindla võidu, kuid viha valimiste legitiimsuse osas toob tõenäoliselt kaasa suurema opositsioonilise protestilaine.

Opositsiooniliste häälte võimalikust mahasurumisest ilmnes märke juba laupäeval, kui märulipolitsei pidas jõuliselt kinni Lukašenko vastu meelt avaldanud inimesed. Lukašenko kontrolli all olev riigitelevisioon näitas aga kaootilisi stseene värvirevolutsioonidest teistes riikides, kutsudes inimesi üles hoiduma opositsiooni toetamisest. Kohalik meedia on ühtlasi hoiatanud võimaliku interneti väljalülitamise eest meeleavaldajate vaigistamiseks pühapäevaste valimiste järel.

Väidetavalt on rohkem kui kolmandik valgevenelastest juba eelhääletamise teel oma hääle andnud - see on ebaharilikult suur arv, mis kriitikute sõnul osutab hääletamissedelite võltsimisele. Valimisvaatlejad, kellega The Guardian ühendust võttis, ütlesid, et nad saadeti valimisjaoskondadest välja lojalistide kasuks, kes tõenäoliselt pretentsioone ei esita. Sel nädalal hakkas kulutulena levima foto valimisvaatlejast, kellel tuli jaoskonnas toimuva vaatlemiseks binokliga läbi akna piiluda.