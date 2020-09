Valgevene opositsiooni üks juhte Kalesnikava Leedu Delfile: kui tuleb katse varastada meie iseseisvus, on see suur viga

Valgevene protesti jõud on Kalesnikava sõnul selles, et seda ei ole võimalik kontrollida ega koordineerida ja vastavalt sellele ei ole seda võimalik ka kuidagi maha suruda ega peatada.

Kolm peamist nõudmist on Kalesnikava sõnul kõigi poliitvangide ja vahistatute vabastamine, piinamiste ja mõrvajuhtumite uurimine ning uued ausad valimised.

Opositsiooni koordinatsiooninõukogu püüdleb nende nõudmiste täitmise ja võimudega dialoogi alustamise poole võimu üleandmiseks.

Rahvusvaheliselt kogukonnalt soovib Kalesnikava solidaarsust ja toetust ning tähtis on, et Euroopa Liit ei tunnustaks valimiste tulemusi.

„Sanktsioonid ei ole meie seisukohaselt asjakohased, sest kui me tahame võimudega dialoogi, ei saa me samal ajal neile sanktsioone nõuda. Tahame lahendada konflikti võimude ja rahva vahel oma mehhanismidega,” ütles Kalesnikava.

Lukašenka soov on muu hulgas see, et kõik inimesed, kes on võimelised protestima, lahkuksid Valgevenest, rääkis Kalesnikava. Seetõttu osa inimestest jääb teadlikult repressioonidele vaatamata riiki ja püüab uut riiki üles ehitada.

Pöördudes abi saamiseks Venemaa presidendi Vladimir Putini poole näitas Lukašenka Kalesnikava sõnul oma nõrkust ja rikkus kehtivat seadusandlust, mis keelab kutsuda välisriiki Valgevene siseasjadesse sekkuma.

„Lukašenka katsed manipuleerida või mängida Venemaaga kummalisi mänge ei too talle endale midagi head kaasa. Meilt varastati valimised, meilt varastati hääled, kui tuleb katse varastada iseseisvus, milles ma väga kahtlen, on see väga suur viga,” ütles Kalesnikava.