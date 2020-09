Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu: võimud on hakanud avalikult terrorimeetodeid kasutama

„Tundmatud isikud röövisid Minski kesklinnas koordinatsiooninõukogu presiidiumi liikme Marõja Kalesnikava, pressisekretär Anton Randenkovi ja täitevsekretäri Ivan Kravtsovi. Nende asukoht on teadmata. Sealjuures ei ole organid, mis on kutsutud meie maal korda ja seaduslikkust kaitsma, seni andnud informatsiooni meie kolleegide asukoha kohta ja eitavad oma osalust,” öeldakse avalduses, vahendab Tut.by.

Koordinatsiooninõukogu tuletab meelde, et laupäeval viidi tema enda sõnul jõuga riigist välja Kavalkova. Enne seda esitati süüdistus presiidiumi liikmele Vlassavale ning administratiivaresti all on presiidiumi liige Sjargei Dõlevski.

„On selge, et sellised meetodid on ebaseaduslikud ega saa viia mingisuguse muu tulemuseni peale olukorra teravnemise riigis, kriisi süvenemiseni ja protestide edasise kasvuni. Me näeme, et viimastel päevadel on võimud dialoogikatsete asemel hakanud avalikult terrorimeetodeid kasutama. Koordinatsiooninõukogu märgib, et igasugune tegevus, mille panevad toime ametlikus staatuses esinevad isikud, mis on seotud vägivalla kasutamisega ning suunatud kodanike poliitilise ja ühiskondliku aktiivsuse mahasurumisele, on kuriteod inimsuse vastu ja neid võidakse uurida ilma aegumistähtajata,” öeldakse avalduses.