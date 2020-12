Valgevene opositsiooni esindajatele anti üle Sahharovi mõttevabaduse auhind

2020. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna pälvis Valgevene demokraatlik opositsioon, keda esindab koordinatsioonikogu.

„Kogu maailm teab, mis teie riigis toimub. Oleme tunnistajaks teie vaprusele. Näeme teie kannatusi. Oleme tunnistajaks kirjeldamatule väärkohtlemisele ning vägivallale. Teie soov ja otsusekindlus elada demokraatlikus riigis on inspireeriv,“ sõnas president Sassoli auhinnatseremoonial.

Auhinna vastu võtnud Svjatlana Tsihhanovskaja ütles: „Iga valgevenelane, kes osaleb rahumeelses protestis vägivalla ja seadusetuse vastu on kangelane. Igaüks neist on näide julgusest, kaastundest ja väärikusest. Alates 9. augusti valimistest on valgevenelased igal nädalal meelt avaldanud. Nad protesteerivad iseenda ja ka nende inimeste tuleviku nimel, kes ei saa kohapeal olla. Nad võitlevad valgevenelaste, eurooplaste, teie ja meie vabaduse ja väärikuse nimel. Ilma vaba Valgeveneta pole ka Euroopa täielikult vaba. Mul on sel aastal ainult üks soov. Tahan, et iga valgevenelane, kes on praegu vangis või sunnitud elama eksiilis, saaks naasta oma koju.“

Laureaadi valisid parlamendi poliitiliste gruppide juhid 22. oktoobril 2020.

Valgevene opositsiooni esindab koordinatsioonikogu (sh opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja, Nobeli kirjanduspreemia laureaat Svjatlana Aljaksijevitš, muusik ja poliitiline aktivist Maria Kalesnikava, poliitilised aktivistid Volha Kavalkova ja Veranika Tsapkala, videoblogija ja poliitvang Sjargei Tsihhanovski, Valgevene inimõiguste organisatsiooni Viasna juht Ales Bialiatski, Sjargei Dõleuski, telekanali NEXTA asutaja Stsiapan Putsila ning 2010. aasta valimiste presidendikandidaat ja hilisem poliitvang Mikola Statkevitš).

Euroopa Parlament mõistis 2020. aasta septembris vastu võetud resolutsioonis hukka rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise Valgevene võimude poolt alates augustis toimunud presidendivalimistest.

18.–21. detsembril toimuvad Euroopa Parlamendi delegatsiooni virtuaalsed kohtumised Valgevene opositsiooniga, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas saab EL neid edaspidi toetada (kooskõlas 26. novembri resolutsiooniga).