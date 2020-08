Valgevene opositsiooni esindaja: isegi Elon Musk uuris, kuidas ta saaks meid aidata

Tihhanovskaja tegi täna üleskutse streike Valgevene tehastes jätkata, kuigi lihttöölistel on erinevalt spetsialistist vallandamise korral keeruline uut tööd leida. "Jah, aga samal ajal jätkavad nad streiki, sest isegi nemad ei suuda seda enam taluda!" selgitas Krasulina RusDelfile.

Naise sõnul on inimeste heaolu halvenenud. Palgad on langenud, mõned ettevõtted on läinud üle osalise tööajaga tööle. Muide, tavalise tehase keskmine töötaja sai varem palgana 500–700 dollarit, nüüd umbes 300 dollarit.

„Inimesed on alati katseajal. Meil on sageli lepinguline süsteem - igal aastal kirjutavad töötajad lepingule alla. See tähendab, et teid võidakse ilma põhjuseta aasta lõpus vallandada," kirjeldas valgevenelane.

"Me ütleme: streikides saate abi. Nüüd kannavad üle kogu maailma inimesed raha Valgevene elanike toetuseks. Nad loovad fonde, milles on juba miljoneid dollareid. Raha kogutakse ohvrite ja streikijate abistamiseks," rääkis Krasulina.

Esile tõusid Valgevene IT-spetsialistid, kes on juba vallutanud USA Silicon Valley. Nende hulgas on Deepdee idufirma kaasasutaja Jaroslav Lihhatševski ja ettevõtte PandaDoc kaasasutaja Mikita Mikado. Nad lõid fondi, et toetada neid, kes on kaotanud töö või kardavad seda kaotada, sealhulgas pakkudes abi politseinikele.

“Need ettevõtjad soovivad muutusi. Nad soovivad, et Valgevene oleks vaba ja turvaline. Mis ma oskan öelda, isegi Elon Mask ise küsis, kuidas ta saaks Valgevenet aidata. Ta on tõsine inimene. Kui ta nii ütles, siis võime koostada nimekirja, mida vajame. Muidugi, me ei taha lihtsalt raha saada. Mõtleme investeeringutele, mida ta võiks meie riiki teha. See aitaks majandust toetada ja luua uusi töökohti. Me juba koostame seesugust nimekirja,” teatas pressisekretär.

Kuid probleem on teistsugune. Valgevenelased on uhked, teistelt inimestelt raha vastuvõtmine on neile ebamugav, märkis ta. „Kutsume tungivalt võtma raha vastu neid, kes jäid protestide tõttu sissetulekuta. Kuni võimuvahetuseni peate vastu pidama. Peate oma peresid toitma. Mida varem korraldame massistreigid, seda kiiremini saavad ametnikud aru, et tagasiteed ei ole. Nad mõistavad seda ühel või teisel viisil, kuid parem varem kui hiljem, nii et mõju majandusele oleks minimaalne.”