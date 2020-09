Valgevene opositsionäärid Kiievis: Kalesnikava karjus, et ei sõida kuhugi, rebis passi tükkideks ja viskas tundmatute noormeeste pihta

Radnjankov ja Kravtsov ütlesid, et Ukraina võimud ei ole nendega pärast riiki saabumist kontakti astunud ja nad saabusid Ukrainasse tavakorras. Mingit eristaatust neil ei ole ja poliitilist varjupaika paluda nad ei kavatse, vahendab Tut.by.

Meeste sõnul said sündmused alguse esmaspäeva hommikul, kui neile helistasid ajakirjanikud, et küsida, kus on Kalesnikava. Mehed ei saanud Kalesnikavat telefoni teel kätte, aga nägid arvutiprogrammide abil, et tema telefon on kodus. Mehed suundusid Kalesnikava juurde, aga korteris oli vaikus. Trepikojast väljudes oli neil ees väikebuss, kus olid tundmatud inimesed, kes viisid nad kaasa.

„Alguses sõitsime me organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse peavalitsuse osakonda, mina veetsin seal 40 minutit, olin mingis kabinetis, midagi mulle ei seletatud. 40 minuti pärast pandi mul käed raudu ja must kott pähe ning viidi teise osakonda. Seal veetsin ma sellises olukorras veel neli tundi. Keegi midagi ei selgitanud. Kella kahe ajal viidi mind teise kohta, seekord riigikontrolli komitee finantsjuurdluste osakonda. Sinna sõitsin ma juba ilma käeraudade ja kotita. Seal ma mitu tundi lihtsalt istusin kuni 21.30-ni,” rääkis Radnjankov.

Kravtsov ütles, et temale esitati küsimusi. Ka tema sattus lõpuks finantsjuurdluste osakonda (DFR), kus temaga vestles kolm erariietes inimest, kes end ei esitlenud.

„Mulle näidati mõnesid dokumente, mis nende arvates kinnitavad mingit seadusvastast tegevust, mis on seotud minu endiste töökohtadega,” rääkis Kravtsov, märkides, et teda ähvardati ametivolituste kuritarvitamise paragrahviga.

„Ma ei tea, kas need olid DFR-i töötajad. Ennekõike huvitas neid Marõja Kalesnikava välismaale viimise võimalus. Nad seletasid seda nende arvates olukorra deeskaleerimisega riigis. Üks variantidest, mida pakuti, oli, et me sõidaksime minu isikliku autoga kolmekesi välismaale. Me oleme Marõjaga seda küsimust väga tihti arutanud. Meie seisukoht oli selline: me püüame üldiselt Valgevene territooriumilt mitte lahkuda, sest me peame viibima aset leidvate sündmuste keskel. Meil oli pikk vestlus, lõpuks nad ütlesid, et Marõja Kalesnikava viiakse välismaale, ma sain aru, et nähtavasti väljendab Marõja seda seisukohta, mida peakski väljendama. Ma sain aru, et teda püütakse vägisi viia. Kuskil kella 11 ajal pandi mind ja Antoni mikrobussidesse, teel sõitsime me läbi KGB-st, kõige järgi otsustades võtsime peale Marõja Kalesnikava. Ja me liikusime Ukraina piiri suunas Aleksandrovka punkti,” rääkis Kravtsov.