Valgevene opositsionäär Tsihhanovskaja kutsus inimesi tänasele massimeeleavaldusele: siit enam tagasiteed ei ole

"Valgevenelased on muutunud, nad on üles ärganud," ütles Tsihhanovskaja laupäeval otsesaates, rääkides kogu riigis käimasolevatest valitsusvastastest meeleavaldustest, mis said alguse pärast 9. augusti valimisi, mille tulemusi oponentide väitel võltsiti, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Tsihhanovskaja ütles, et Valgevene inimesed tahavad muutusi ja nad "ei usu enam praegusesse valitsusse". Ta märkis, et meeleavaldajad on "jõudnud punkti, kust tagasiteed enam ei ole" ja "inimesi on võimatu sundida järele andma."

"Ma kutsun kõikide riikide liidreid, sealjuures Venemaad, naaberriike, pidama lugu meie riigi suveräänsusest ja saama aru, et meie iseseisvus ei ole müügiks ega debatiküsimuseks," sõnas Tsihhanovskaja.

"Mitmete riikide, sealjuures USA, Kanada ja Euroopa riikide, liidrid üritasid minuga ühel või teisel viisil ühendust võtta ja ma ei keeldu läbikäimisest kellegagi. Jah, kõik helistasid ja väljendasid toetust Valgevene rahvale," rääkis ta. "Me oleme avatud dialoogile iga riigi esindajatega. Kui nad helistavad meile Venemaalt, siis me muidugi vastame."

Vastates küsimustele oma plaanide kohta juhul, kui tal õnnestub kunagi ametisse astuda, ütles Tsihhanovskaja, et korraldab kiiresti kõigi poliitvangide vabastamise ja tagab uute õiglaste ja läbipaistvate presidendivalimiste toimumise. Ta lisas, et ise ei kavatse neil valimistel presidendiks kandideerida.

Ühtlasi kutsus Tsihhanovskaja kõiki osalema täna pealinnas Minskis toimuval Ühtsuse marsil, mis algab pärastlõunal kell 14. "Teate, meie peres on alati olnud tava: üks kõigi ja kõik ühe eest. Ja mul on väga hea meel, et see on saanud homme toimuva Ühtsuse marsi peamiseks motoks. Tervitan kõiki, kes sinna tulevad, ja pidage meeles, et seni, kuni oleme koos, oleme tugevad," lausus ta.

Sviatlana Tsikhanouskaya invited called on Belarusians to the March of Unity which will take place tomorrow at 2pm pic.twitter.com/Vjm23J5Mnh — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 5, 2020

Vahepeal kinnitasid Poola võimud, et Tsihhanovskaja külastab 9. septembril Varssavit ja kohtub peaminister Mateusz Morawieckiga. Valgevene opositsiooniliider viibib praegu eksiilis Leedus, kuhu ta põgenes võimude ähvardusel mõned päevad pärast valimisi, märgib Raadio Vaba Euroopa.