Valgevene linnades toimusid eile aktsioonid Lukašenka vastaste toetuseks presidendivalimistel

Minskis toimusid kõige massilisemad aktsioonid väljakul Kamarouski turu juures. Koguti allkirju Svetlana Tsihhanovskaja, Viktar Babarika, Valerõ Tsepkala ja Mikalai Kozlou presidendikandidaadina registreerimise toetuseks. Väljaande Naša Niva teatel tekkisid allkirjade kogumise laudade juurde järjekorrad, vahendab RBK.

Allkirjade andmiseks tekkisid järjekorrad ka Vitsebskis, Brestis, Gomelis ja Grodnas.

Inimõigusteorganisatsiooni Vesna teatel vahistati erinevates linnades mitukümmend aktivisti muu hulgas registreerimata Valgevene Sotsiaaldemokraatlikust Parteist. Osa neist hiljem vabastati.

Valgevene siseministri esimene asetäitja Genadz Kazakevitš ütles telekanalis Belarus 1, et olukord riigis läheb enne valimisi tõsiselt kuumaks.

„Praegusteks valimisteks ei ole komisjone veel moodustatud, aga tuleb juba ähvardusi inimestele ja nende perekonnaliikmetele. Sellega seoses tahan teatada, et siseministeeriumil on piisavalt jõudu ja vahendeid, et igasugused ähvardused maksimaalselt efektiivselt neutraliseerida,” ütles Kazakevitš BelTA vahendusel.

Reedel vahistati Grodnas presidendikandidaadiks pürgiva Tsihhanovskaja mees, tema algatusgrupi juht ja YouTube’i kanali „Valgevene – maa elamise jaoks” autor, blogija Sjargei Tsihhanovski ja mitu tema poolehoidjat. See toimus piketi ja allkirjade kogumise ajal. Siseministeerium väitis, et vahistamise käigus sai viga kaks ministeeriumi töötajat. Miilits algatas kriminaalmenetluse siseasjade organite töötaja vastu vägivalla kasutamise või sellega ähvardamise paragrahvi alusel.

Keskuse Vesna teatel vahistati vähemalt 15 inimest. Vesna teatel oli pikett rahumeelne ja avalikku korda ei rikutud. Vesna kuulutas Tsihhanovski poliitvangiks ja nõudis kõigi vahistatute vabastamist.

Valgevene parlament määras presidendivalimised 9. augustile. Lukašenka, kes juhib riiki viiendat ametiaega järjest alates 1994. aastast, ütles varem, et alust valimiste edasilükkamisele ei ole. Avalduse enese presidendikandidaadiks registreerimiseks andis Lukašenka sisse 14. mail.