Valgevene Koordinatsiooninõukogusse kuuluv tunnustatud kirjanik: Lukašenka räägib vaid Putini, mitte rahvaga

"Valgevene rahvas sünnib meie silme all. Meie rahvas sünnib tänavatel. /.../ Valgevene kaubamärk on maailmas tuntuks saanud. Maailm imetleb valgevenelasi," rõõmustas Aleksijevitš enne ülekuulamisele minemist.

Valgevene prokuratuur alustas nii Aleksijevitši kui veel kümnete inimeste suhtes kriminaalmenetlust eelmise nädala lõpus pärast seda, kui president Aljaksandr Lukašenka käskis ametkondadel koordinatsiooninõukogule koht kätte näidata.

Aleksijevitš avaldas ka arvamust, miks ei soovi president koordinatsiooninõukoguga koostööd teha ega alustada diskussiooni protestiva rahvaga, hoolimata mitmendat nädalat jätkuvatest massilistest meeleavaldustest tema 26-aastase võimu vastu.

"Lukašenka räägib ainult Putini, mitte inimestega," leidis Aleksijevitš.

Ühtlasi lükkas ta ümber riigipea süüdistuse, mille kohaselt on koordinatsiooninõukogu eesmärk riigis võim haarata. "Nad tahavad meid hirmutada. Nad tahavad meid kohutada. Kuid me pole süüdi. Me tahame lihtsalt elada vabaduses ja vabas riigis," lausus ta.