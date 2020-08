Valgevene kirikupea käis vigastatud protestijaid lohutamas ja nõudis õiglast uurimist

Kirik märgib pressiteates, et tänavaprotestides viga saanud inimeste seas on nii meeleavaldajaid kui juhuslikke möödujaid. „Haiglasse on toodud ka inimesi peksmisjälgede ja ränkade vigastustega, mis on saadud Akrestini tänava kinnipidamiskohas,” lisab kirik. „Kannatanud on saanud ränka füüsilist ja psühholoogilist kahju.”

Metropoliit kingis haiglatöötajatele ikoone 1918. aastal märtrisurma surnud arsti Jevgeni Botkini pildiga ja õnnistas patsiente, soovides neile head paranemist. „Pidage vastu ja ärge heitke meelt!” soovis kirikupea. Ta lisas, et loodab protestide käigus sooritatud kuritegude õiglast uurimist.