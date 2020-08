Valgevene kindralstaap: naaberriigid suurendavad pretsedenditult sõjalist potentsiaali

„Naaberriikide territooriumil võetakse tarvitusele pretsedendituid meetmeid nii oma sõjaliste potentsiaalide kui ka välismaiste kontingentide vastuvõtu ja oma territooriumile paigutamise võimaluste suurendamiseks,” ütles Kassõgin, vahendab Tut.by.

„Samaaegselt, ja seda täheldame meie, on väga tõsiselt tugevdatud luuretegevust muu hulgas meie maa vastu,” lisas Kassõgin.

„Praegu viiakse Euroopa riikide territooriumil läbi viit suurt operatiivse ja lahinguettevalmistuse toimingut. Juba täna paikneb meie maaga piirnevate riikide territooriumil läbiviidavate operatsioonide „Atlantic Resolve”, „Tugevdatud ettenihutatud kohalolek” ja „Balti õhuturve” raames vägede kontingent, mille koosseisus on üle 10 000 inimese, üle 40 lennuaparaadi ja üle 500 ühiku rasket sõjatehnikat,” kuulutas Kassõgin.

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ütles varem, et teised riigid tahavad Valgevene küljest ära lõigata Grodna oblastit.

„Planeerib ja suunab kõike seda USA ja eurooplased mängivad kaasa. Kuidas öeldakse, nii tehakse. Varssavi all on loodud spetsiaalne keskus. Me kontrollime, teame, millega see tegeleb. On hakatud roomikutega lõgistama. Saate aru, kui kõrval on rahutu ja tankid hakkavad liikuma ja lennukid lendama, ei ole see juhuslik,” lausus Lukašenka. „Ja see, mida ma praegu teile räägin nende tankiroomikute kohta Poola ja Leedu territooriumil, no kuulge, me ei ole ju idioodid. Berliini all olid Ameerika F-16-d, no ja las seisavad seal. Ei, need paisati siia – 15-20-minutilise lennu kaugusele meie territooriumist. Minu kui ülemjuhataja jaoks on see küsimus. 18 lennukit. Ei ole teada, mis neile külge riputatud on. Võib-olla tuumarelv. Ma lähtun kõige hullemast variandist. Sellepärast pidin ma reageerima.”