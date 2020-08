Valgevene kaks opositsioonijuhti saadeti kiirkorras trellide taha; uut protestilainet on hakanud vedama õpetajad

Volha Kavalkava (Olga Kovalkova) ja Siarhei Dõlevski (Sergei Dõlevski) toimetati teisipäeval eri kohtutesse, kus nad kumbki kümneks päevaks trellide taha mõisteti. Kavalkava on presidendivalimistel osalenud Svjatlana Tsihhanovskaja peamine veel Valgevenes viibiv esindaja ja Dõlevski on tuntud Minski traktoritehase streigikomitee üks juhte.

Mõlemad on võtmetegelased Valgevene opositsioonijõude ühendavas koordinatsiooninõukogus, mis moodustati eelmisel nädalal eesmärgiga pidada läbirääkimisi ametis olevate võimudega. Nad vahistati esmaspäeval.

Valgevene prokuratuur alustas nii Kavalkava, Dõlevski kui veel mitme inimese suhtes kriminaalmenetlust eelmise nädala lõpus pärast seda, kui president Lukašenka süüdistas koordinatsiooninõukogu "võimuhaaramise katses" ja käskis ametkondadel probleemiga tegeleda.

Hoolimata nüüdseks pea kõigi peamiste opositsiooniliste juhtfiguuride eksiili sundimisest või vangistamisest, jätkusid tuhandete osalejatega meeleavaldused president Lukašenka vastu teisipäeval sealsete kooliõpetajate eestvedamisel.

Viimased osalesid massimeeleavaldusel Valgevene haridusministeeriumi ees, kuna Lukašenka ähvardas oma hiljutises avalduses vallandada pedagoogid, kes valitsust ei toeta.

"Olen siia tulnud selleks, et õpetajad ei kardaks, et nende häält oleks kuulda, et nad saaksid töötada ka siis, kui nende arvamus ei lähe võimude omaga kokku," ütles Reutersile meeleavaldusest osa võtnud kirjanduseõpetaja Svetlana.

Kuigi Lukašenka retoorika on läinud viimastel päevadel karmimaks, väljendudes nii meeleavaldajate rottideks kutsumises kui hiljuti oma residentsis automaatrelvaga vehkimises, ei ole ta veel proteste, mida tema väitel rahastatakse läänest, jõuga laiali ajanud.

Veel üks opositsioonilise koordinatsiooninõukogu liige, endine kultuuriminister ja riikliku draamateatri juht Pavel Latuško käis teisipäeval ülekuulamisel, kuid lasti pärast seda vabadusse. Ta ütles küsitlemise järel, et naaseb töö juurde nõukogus, ja rõhutas, et selle tegevus ei ole illegaalne.

Täna peaks käimasoleva kriminaalmenetlusega seoses ülekuulamisele minema nõukogusse kuuluv Nobeli kirjanduspreemia laureaat Svjatlana Aleksijevitš.