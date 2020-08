Valgevene jättis seal välismeedia heaks töötavad ajakirjanikud akrediteeringuist ilma

Ajakirjanikud Reutersist, Associated Pressist, AFP-st ja Deutsche Wellest jäid ilma akrediteeringust, mis võimaldaks neil riigis seaduslikult töötada, ütles Vasiljeva. Tema sõnul võib politsei nad edasiste sündmuste kajastamise iga hetk kinni pidada, vahendab Meduza.

Valgevene väljaande Tut.by andmetel jäeti akrediteeringust ilma ka BBC, Raadio Vabaduse, Saksa telekanali ARD, Prantsuse Radio Internationali (RFI) ja Present Time'i heaks töötavad reporterid. Väljaanne avaldas ühtlasi ka 17 akrediteeringust ilma jäänud ajakirjaniku nimed.

Venemaa saatkond Valgevenes teatas, et sealne välisministeerium on võtnud loa töötada neljalt Venemaa ajakirjanikult, kes esindavad uudisteagentuure AP ja ARD. Venemaa saatkonna pressisekretär Aleksei Maskalev märkis, et meediatöötajad lahkuvad Valgevenest "vastavalt Valgevene õiguskaitseorganite otsusele".

ARD Valgevene korrespondent Ilja Kuznetsov ütles, et tema Vene kolleegidel keelati riiki sisenemine viieks aastaks.

Aljaksandr Lukašenka kritiseeris juba enne Valgevene presidendivalimisi välisajakirjanikke, kes tema sõnutsi “kutsuvad üles korraldama massirahutusi”. “Valimiskampaania lõppu pole vaja oodata. Minge siit minema, kui te ei järgi meie seadusi ja kutsute inimesi Maidani (Ukraina ülestõus) korraldama,” ütles Lukašenka toona.