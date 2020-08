Valgevene inimõiguslased: politsei piinamise ohvriks langes esimese protestinädala jooksul 450 inimest

„Enamik meie poole pöördunud ohvritest sai kehavigastusi nagu luumurrud ja sinised plekid, mis mõnel puhul katsid kogu puusade piirkonda,” märgitakse teates. „Sellele lisandub siseministeeriumi asutustes, kinnipidamiskohtades ja teistes inimeste kinnipidamiseks kasutatud paikades kogetud peksmisest põhjustatud vaimne trauma.” Organisatsiooni sõnul oli peksmise eesmärk sundida kinnipeetuid oma poliitilistest vaadetest lahti ütlema ja rahumeelsetest meeleavaldustest hoiduma.

„Osa kinnipeetutest sunniti püsima tundide kaupa liikumatus ja ebamugavas positsioonis, mille tõttu muutusid liikmed täiesti tuimaks,” öeldakse avalduses. „Kinnipeetute käed seoti kinni iselukustuvate plastrihmadega, mis tekitasid erilist valu.”

Inimõiguslased lisavad, et kinnipeetud naiste sõnul koheldi neid iseeäranis seksistlikult ja alandavalt. „Tunnistajad on teatanud siseministeeriumile alluvatest ametnikest, kes vägistasid nii mehi kui naisi kumminuiade abil. Kaks tunnistajat on öelnud, et neid ennast üritati sellisel moel vägistada, paljud tunnistajad on teatanud sellise vägistamisega ähvardamisest.”

Avalduses lisatakse, et muu hulgas hoiti kinnipeetuid päevade kaupa toidu, joohivee ja unevõimaluseta. Avaldus on suunatud ÜRO piinamisvastasele eriraportöörile, keda kutsutakse riiki külastama. Samuti paluvad autorid, et ÜRO inimõiguste nõukogu korraldaks Valgevene piinamiste käsitlemiseks eriistungi.