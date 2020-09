Valgevene informatsiooniministeerium võttis riigi populaarseimalt uudisteportaalilt massiteabevahendi staatuse

Informatsiooniministeerium tuletas meelde, et massiteabevahendi väljaandmine võidakse peatada vabariikliku massiteabe valdkonna riigivõimuorgani otsusega, kui kohtule on esitatud vastav hagi. Varem on teatatud, et informatsiooniministeerium esitas majanduskohtule hagi 18. septembril ja istung on määratud 8. oktoobrile.

Ministri korraldusega kaotab Tut.by seega homsest massiteabevahendi staatuse. Tut.by lubab aga endiselt tööd jätkata.

Tut.by tuletab meelde, et internetiressursside registreerimine internetiväljaannetena on Valgevenes vabatahtlik. Massiteabevahendi staatus annab mõningaid eeliseid, näiteks võimaluse viibida seaduslikel alustel seadusega ettenähtud korras relvakonfliktide või eriolukordade piirkondades, massiüritustel ja teiste ühiskondlikult tähtsate sündmuste juures ning edastada sealt informatsiooni. Tut.by registreeriti massiteabevahendina alles 2019. aasta jaanuaris ja enne seda töötas ta alates asutamisest 2000. aastal ilma selle staatuseta.

Alates selle aasta 7. augustist on Tut.by saanud võimudelt neli hoiatust.

Tut.by on Valgevene populaarseim uudisteportaal. 2019. aastal külastas veebilehte 62,58% Valgevene internetikasutajatest.