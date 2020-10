Valgevene endine presidendikandidaat Tsihhanovskaja kuulutati Venemaal tagaotsitavaks

See tähendab, et kui Tsihhanovskaja peaks ilmuma Venemaa territooriumile, ta vahistatakse, vahendab Tut.by.

Venemaa siseministeeriumi andmetel on Tsihhanovskaja tagaotsitav „kriminaalkoodeksi paragrahvi alusel”. Millise paragrahvi alusel, ei ole öeldud.

On võimalik, et Tsihhanovskaja on kuulutanud riikidevaheliselt tagaotsitavaks Valgevene võimud.

Valgevene siseministeeriumi ametlik esindaja Volga Tšemadanava vastas sellesisulisele järelepärimisele järgmiselt: „Praegu ei ole mul informatsiooni, mida võiksin teile teatada.”

TASS teatas hiljem, viidates oma allikale Venemaa õiguskaitseorganites, et Tsihhanovskaja on tagaotsitav riikidevaheliselt, aga mitte rahvusvaheliselt, see tähendab, et teda otsitakse ainult Vene-Valgevene liitriigi territooriumil.

Tsihhanovskaja staabis suhtuti sellesse rahulikult.

„Me ei ole kursis. Mingeid teateid ei ole Svjatlana saanud. Ja üldse pakub see vähe huvi,” teatati staabist Interfaxile.

Tsihhanovskaja viibib eksiilis Leedus.