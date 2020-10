Valgevene endine presidendikandidaat Tsihhanovskaja esitas Lukašenkale „rahvaultimaatumi”

Tsihhanovskaja teatas, et kaks kuud tagasi hääletasid inimesed valimistel ja läksid seejärel tänavatele, et oma hääled tagasi saada, aga said selle eest kuulid, kumminuiad, vangikongid ja režiimi küünilised valed, vahendab Tut.by.

Tsihhanovskaja sõnul on olukord nüüdseks halvenenud: „Te olete meid alati istuma pannud, aga nüüd hakkasite veelgi rohkem istuma panema. Te olete meid alati hirmutanud, aga nüüd hakkasite veelgi rohkem hirmutama. Te olete alati peksnud mehi, aga nüüd peksate veel ka naisi, lapsi ja vanureid. Ärge püüdke seda dialoogina esitada. See on riiklik terror.”

Tsihhanovskaja sõnul on kaks kuud kestnud poliitiline kriis, vägivald ja seadusetus. Ta esitas võimudele kolm nõudmist:

* President Aljaksandr Lukašenka peab teatama ametist lahkumisest.

* Vägivald tänavatel peab täielikult lõppema.

* Kõik poliitvangid tuleb vabastada.

Kui nõudmisi ei täideta, tuleb kogu riik Tsihhanovskaja sõnul tänavatele esitama „rahvaultimaatumit”.