Valgevene demokraatlik opositsioon pälvis Sahharovi mõttevabaduse auhinna

„Õnnitlen Valgevene opositsiooni esindajaid julguse, vastupidavuse ja otsusekindluse eest. Nad seisavad palju tugevama vastase ees ja on jätkuvalt vankumatud. Nende poolel on miski, mida toores jõud kunagi alistada ei suuda: tõde. Minu sõnum teile, kallid laureaadid, on jääda tugevaks ja jätkata võitlust. Teadke, et toetame teid,” sõnas president Sassoli.

2020. aasta laureaat

"Lisaks tahan rääkida ühe selle aasta finalisti, Guapinoli keskkonnarühma kuulunud Arnold Joaquín Morazán Erazo hiljutisest mõrvast Hondurases. Äärmiselt oluline on alustada juhtumi usaldusväärne, sõltumatu ja viivitamatu uurimine ning süüdlased vastutusele võtta,“ lisas ta.

Valgevene opositsiooni esindab koordinatsioonikogu (sh opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja, Nobeli kirjanduspreemia laureaat Svjatlana Aljaksijevitš, muusik ja poliitiline aktivist Maria Kalesnikava, poliitilised aktivistid Volha Kavalkova ja Veranika Tsapkala, videoblogija ja poliitvang Sjargei Tsihhanovski, Valgevene inimõiguste organisatsiooni Vjasna juht Ales Bjaljatski, Sjargei Dõleuski, telekanali NEXTA asutaja Stsjapan Putsila ning 2010. aasta valimiste presidendikandidaat ja hilisem poliitvang Mikola Statkevitš).

Alates vaidlusalustest presidendivalimistest 9. augustil on Valgevenes toimunud laialdased protestid autoritaarse presidendi Aljaksandr Lukašenka vastu. Valgevene võimud on meeleavaldused vägivaldselt maha surunud.

Sahharovi auhinna pidulik tseremoonia toimub 16. detsembril.

Kolmapäeval võttis parlament vastu ka uued soovitused, milles nõutakse ELi ja Valgevene suhete põhjalikku läbivaatamist.

Sahharovi mõttevabaduse auhind, mille esimesed laureaadid olid 1988. aastal Nelson Mandela ja Anatoli Martšenko, on Euroopa Liidu kõrgeim tunnustus inimõiguste kaitsjatele. Euroopa Parlament annab Sahharovi mõttevabaduse auhinda välja igal aastal, et tõsta esile üksikisikute, ühenduste või organisatsioonide silmapaistvat tegevust inimõiguste kaitsel. Auhind on nime saanud Nõukogude füüsiku ja poliitilise dissidendi Andrei Sahharovi järgi. Laureaadid saavad 50 000 euro suuruse rahalise preemia.