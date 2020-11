Valgevene äsja käiku antud tuumajaam peatas elektri tootmise - seadmed vajavad väljavahetamist

„Tuli juba teade, et nad peatasid elektrienergia genereerimise, aga tuuma- ja kiirgusohutusele see mingil moel mõju ei avalda,” teatas Sobalev.

Sobalev täpsustas, et tuumajaamas käib jutt neljanda ohutusklassi seadmete väljavahetamisest. „See tähendab selle klassi, mis ei avalda mõju tuuma- ja kiirgusohutusele,” ütles Sobalev. „Seda tagatakse neil personali poolt ja süsteemidega..., mis funktsioneerivad neil usaldusväärselt tavarežiimis.”

Varem teatasid mitmed Telegrami kanalid, et 8. novembril, pärast päev enne seda toimunud jaama esimese energiabloki võimsuse pidulikku suurendamist peatati transformaatori rikke tõttu turbiin ja katkestati elektri tootmine. Eile teatas Valgevene energiaministeerium, et tuumajaamas on ilmnenud vajadus teatud seadmete väljavahetamiseks, aga kõik tehnoloogilised süsteemid töötavad tavarežiimil.