Valgevene arreteeris mitu opositsioonijuhti, Putin ja Lukašenka vestlesid telefonitsi

Kavalkava kuulus presidendivalimistel osalenud Svjatlana Tsihhanovskaja kampaaniameeskonda, Dõlevski on traktoritehase streigikomitee üks juhte. Õhtuks oli teada, et Kavalkavat hoitakse Minski kurikuulsas Akrestsini vanglas, Dõlevski asukoht on teadmata. Lisaks neile arreteeriti raskeveokite tehases MZKT sealse streigikomitee juht Aljaksandr Lavrinovitš.

Kolmas koordinatsiooninõukogu liige, Nobeli kirjanduspreemia laureaat Svjatlana Aleksijevitš sai eile uurijatelt seoses käimasoleva kriminaalasjaga kutse ülekuulamisele, mis peaks toimuma homme.

Eile teatasid Valgevene ja Venemaa, et riigipead Aljaksandr Lukašenka ja Vladimir Putin vestlesid telefonis Valgevene olukorrast ja koroonaviiruse vaktsiinist. Valgevene meedia teatel leppisid riigipead kokku, et Valgevene hakkab osalema Vene vaktsiini inimkatsetes ja saama vaktsiinile esimese välisriigina juurdepääsu, kui seda tootma hakatakse. Jutt Valgevene olukorrast olevat keskendunud eeskätt sellele, mis toimub riigi läänepiiril.

Kremli ametlik pressiteade piirdub kolme lausega, kus vaktsiiniteemat ei mainita. „Jätkati Valgevene olukorra arutamist,” öeldakse teates. „Aljaksander Lukašenka teavitas [Putinit] riigi olukorra normaliseerimiseks võetud meetmetest. Samuti käsitleti kahepoolset koostööd koroonaviiruse vastu võitlemisel.”